Продвижение и оптимизация проекта

Здравствуйте Уважаемые коллеги - фрилансеры. Нужен добросовестный человек который мог бы эффективно организовать продвижение нашего интернет проекта по разумным ценам...предоплату гарантирую но качество и честность со стороны кандидата главные из требований...

Сейчас у проекта ТИЦ 10 расчитываю на более высокие показатели...

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С Уважением (Shoemaker)