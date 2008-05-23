Есть сайт (авто тематика). Необходмио нарастить тИЦ и PR. Пишите у кого какие методы работы и условия по ценам.
Продвижение и оптимизация проекта
Здравствуйте Уважаемые коллеги - фрилансеры. Нужен добросовестный человек который мог бы эффективно организовать продвижение нашего интернет проекта по разумным ценам...предоплату гарантирую но качество и честность со стороны кандидата главные из требований...
Сейчас у проекта ТИЦ 10 расчитываю на более высокие показатели...
Связь о деталях через icq
С Уважением (Shoemaker)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется раскрутка сайта http://www.topzona.info Регистрация в белых каталогах, рассылка сообщений на доски объявлений, на форумы и т.д. Пишите только сюда ваши цены, вид раскрутки и сроки.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Господа. Требуется составить "план" оптимизации для сайта klipz.ru . Так как я в этом полный нуль )) нужно чтобы бало понятно что да как. Хотелось бы что б было: - что ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется поднять ТИЦ сайта http://www.auto-papa.ru/ Оплата по результату. Просьба указать сроки и цену в $/10 пунктов ТИЦ, а также, по возможности, прогнозируемый рост. Методы только белые.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Сайт необходимо проанализировать, дать рекомендации, а также требуется дальнейшее продвижение.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт17 лет назад
Разместить статью, тема “Бижутерия”, в белых каталогах статей, с отчетом о размещении. Активная ссылка на первоисточник обязательна. Обязательно укажите количество каталогов.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $25
Есть сайт. Бесплатный и недорогой хостинг - www.Ozhost.ru Надо прогнать по каталогам по ключ фразам: бесплатный хостинг, недорогой хостинг, бесплатный хостинг без рекамы, хостинг php mysql, vip хостинг Сайт ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется продвинуть сайт www.new-flowers.ru в 10 yandex.ru ключевые слова:цветы,доставка цветов,букеты Жду сроки и цены!Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт17 лет назад
Задача: привлечение заинтересованных пользователей сервиса. Более подробная информация по поводу сервиса, оплаты и условий в аське: 689557Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Грузоперевозки Москва Газель грузоперевозки Заказ газели заказать газель транспортные услуги перевозки газель перевозки по Москве Авто перевозкиПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт17 лет назад