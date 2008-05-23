Продвижение и оптимизация проекта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки135 просмотров

Здравствуйте Уважаемые коллеги - фрилансеры. Нужен добросовестный человек который мог бы эффективно организовать продвижение нашего интернет проекта по разумным ценам...предоплату гарантирую но качество и честность со стороны кандидата главные из требований...

Сейчас у проекта ТИЦ 10 расчитываю на более высокие показатели...

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С Уважением (Shoemaker)

17 лет назад
shoemaker
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

ADpro
Dondya 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$300

Заявки фрилансеров

ADpro
Dondya 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад