Продвижение сайта

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Закрыт16 заявок251 просмотр

Оборудование специфическое, бизнес для бизнеса,

Целевая аудитория: руководители рекламно-производственных фирм, предприятий по производству бизнес-сувениров, швейных предприятий. Очень желательно чтобы на сайт заходили не только студенты-школьники.

Пишите ваши цены, вид раскрутки и сроки.

17 лет назад
andrew_mag
Андрей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров