Необходимо построить сеть сателлитов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки227 просмотров

Нужно построить сеть сателлитов, которые будут использоваться для дальнейшего продвижения сайта. Писать только профессионалам, которые уже занимались этим. Плюс к этому всему нужен план работ по пунктам и стоимость каждого пункта отдельно и точно!

И так: жду план работ, стоимость сателлита, примерные результаты и отчет по времени работы.

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17 лет назад
wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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