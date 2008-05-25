Сайт - http://www.surepassinstructortraining.com/ (PR 3) ПС: google.co.uk Требуется вывести сайт в 3-ку по запросам: Driving Instructors Instructor Training Driving Instructor Training Driving Instructor Course ...
Необходимо построить сеть сателлитов
Нужно построить сеть сателлитов, которые будут использоваться для дальнейшего продвижения сайта. Писать только профессионалам, которые уже занимались этим. Плюс к этому всему нужен план работ по пунктам и стоимость каждого пункта отдельно и точно!
И так: жду план работ, стоимость сателлита, примерные результаты и отчет по времени работы.
Сообщения скрыты от других фрилансеров, потому не стесняйтесь.
Наш сайт: vyborauto.ru
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