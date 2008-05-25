Необходимо построить сеть сателлитов

Нужно построить сеть сателлитов, которые будут использоваться для дальнейшего продвижения сайта. Писать только профессионалам, которые уже занимались этим. Плюс к этому всему нужен план работ по пунктам и стоимость каждого пункта отдельно и точно!

И так: жду план работ, стоимость сателлита, примерные результаты и отчет по времени работы.

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