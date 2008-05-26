Добавить сайт в каталог DMOZ

Увидела что тут народ этим занимается..

вот тож хочу сайтиги в каталог этот добавить.

Для начала попробуем сайтик который нежалко...если норм добавится то и все остальные тож тогда будем добавлять

Итак жду ваших предложений.

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