Нужно продвинуть сайт по запросу "Создание сайтов" урл: http://1webstudio.ru.
Добавить сайт в каталог DMOZ
Увидела что тут народ этим занимается..
вот тож хочу сайтиги в каталог этот добавить.
Для начала попробуем сайтик который нежалко...если норм добавится то и все остальные тож тогда будем добавлять
Итак жду ваших предложений.
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