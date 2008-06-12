Доработать начатое

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок427 просмотров

В приложение картинка, как должен выглядит сайт. По адресу www.mayovsky.org можно посмотреть, как выглядит. Надо доработать верстку и настроить на сервере (Работает на joomla)

1. Хейдер справа полоса рвет.

2. Размер шрифта. Активное меню. Выпадающее меню. (реализовать по людски)

3. Стиль Заголовок модуля (как на дизайне)

4. Основной шрифт читабельным

5. Заголовок статей как в дизайне.

6. Кнопочки как в дизайне

7. Реализация модуля Обращение/Новости как на главной.

8. Модуль видео первый слева.

9. Датсо галлери установить

10. Вывод слева модуля случайных картинок датсо, стиль как в дизайне.

11. Банеро крутилку (можно артбаннерс)

12. ДЖМ ньюс слева (два модуля, выводится с разных разделов). Или реализуем как псевдовыводд)

13. Модуль вопрос\ответ

14. Нормальный редактор

15. Аудиплеер (плюс скрипт с аудио)

Joomla
17 лет назад
kolpakov
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

au121
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$150
2 дня

Заявки фрилансеров

au121
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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