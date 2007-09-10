au121

Сергей Демидов au121

 
36 летРоссия/Волгоград
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Всегда рад новым проектам.

Ценой и качеством останетесь довольны.

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Отзывы заказчиков
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Вёрстка + установка на 1с Битрикс
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
rss
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Сверстать макет
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!