Сайт курьерской доставки

$100
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Завершен26 заявок338 просмотров

Можно статику, лучше CMS.

сильно выдающегося в дизайне не надо, но и тяп-ляп не пройдет

17 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ukrainer
Дмитрий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$100
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень рад сотрудничеству с этим заказчиком , четкая оплата и информативная связь :) Всем рекомендую этого человека!

Заявки фрилансеров

ukrainer
Дмитрий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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