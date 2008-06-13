Примерное ТЗ в приаттаченом файле. Пишите цену и сроки.
Создание аналога digg
Требуется опытный веб-разработчик способный создать аналог западного портала digg.com, лучше чем уже существующие news2, smi2 и т.п.
Необходимо разработать движок, дизайн, верстку. Дальнейшая поддержка проекта будет вознаграждаться.
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