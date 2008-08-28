Клон сайта mybuilder.com

Нужна команда которая сможет клонировать сайт www. mybuilder.com со всем функционалам который есть на сайте.

с возможность адаптации этого сайта в последствии на любой язык и плюс смс должна быть популярной и не-дырявая....

добавление !

пожалуйста указывайте сроки и ценны и если можно на каком движке будет делатся...

с уважением Грабичев.