Примерное ТЗ в приаттаченом файле. Пишите цену и сроки.
Клон сайта mybuilder.com
Нужна команда которая сможет клонировать сайт www. mybuilder.com со всем функционалам который есть на сайте.
с возможность адаптации этого сайта в последствии на любой язык и плюс смс должна быть популярной и не-дырявая....
добавление !
пожалуйста указывайте сроки и ценны и если можно на каком движке будет делатся...
с уважением Грабичев.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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