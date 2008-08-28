Клон сайта mybuilder.com

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Завершен8 заявок325 просмотров

Нужна команда которая сможет клонировать сайт www. mybuilder.com со всем функционалам который есть на сайте.

с возможность адаптации этого сайта в последствии на любой язык и плюс смс должна быть популярной и не-дырявая....

добавление !

пожалуйста указывайте сроки и ценны и если можно на каком движке будет делатся...

с уважением Грабичев.

17 лет назад
grabichev
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

web-proff
Сергей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов
17 лет назад
$1000
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

web-proff
Сергей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов
17 лет назад

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