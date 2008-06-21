Примерное ТЗ в приаттаченом файле. Пишите цену и сроки.
Сайт на Jomla "под ключ", несложный
Требуется изготовление сайта "под ключ" на CMS Joomla.
1 - можно на основе шаблона (возможна переделка, перекраска шаблона)
2 - необходима графика (орнаменты, рамки, фоны, кнопки, шапка и пр.)
3 - Состав сайта - около 6 страниц с информацией, которая практически не будет меняться, 2 форума vBulletin или SMF, желательна интеграция, простой чат без регистрации (не многоканальный).
4 - относительно дизайна - страницы с одинаковым дизайном, форумы в одном стиле, но разные цветовые гаммы. Шапка на форумах разная. Желательная тщательная проработка деталей. Тематика сайта - игра по мотивам художественного произведения.
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