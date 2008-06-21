Сайт на Jomla "под ключ", несложный

Требуется изготовление сайта "под ключ" на CMS Joomla.

1 - можно на основе шаблона (возможна переделка, перекраска шаблона)

2 - необходима графика (орнаменты, рамки, фоны, кнопки, шапка и пр.)

3 - Состав сайта - около 6 страниц с информацией, которая практически не будет меняться, 2 форума vBulletin или SMF, желательна интеграция, простой чат без регистрации (не многоканальный).

4 - относительно дизайна - страницы с одинаковым дизайном, форумы в одном стиле, но разные цветовые гаммы. Шапка на форумах разная. Желательная тщательная проработка деталей. Тематика сайта - игра по мотивам художественного произведения.