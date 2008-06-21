Сайт на Jomla "под ключ", несложный

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Завершен7 заявок319 просмотров

Требуется изготовление сайта "под ключ" на CMS Joomla.

1 - можно на основе шаблона (возможна переделка, перекраска шаблона)

2 - необходима графика (орнаменты, рамки, фоны, кнопки, шапка и пр.)

3 - Состав сайта - около 6 страниц с информацией, которая практически не будет меняться, 2 форума vBulletin или SMF, желательна интеграция, простой чат без регистрации (не многоканальный).

4 - относительно дизайна - страницы с одинаковым дизайном, форумы в одном стиле, но разные цветовые гаммы. Шапка на форумах разная. Желательная тщательная проработка деталей. Тематика сайта - игра по мотивам художественного произведения.

Joomla
17 лет назад
Roxy25
Lilu Roxy 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mdraven
Andrey 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$30
Проект оказался несколько сложнее, чем можно было ожидать. Рамиль грамотный программист, отличный технарь, сложные проблемы технической части решал быстро и не посвящая заказчика в детали. Идеальный вариант фрилансера для тех, кто не желает знать скучных подробностей работы и не желает вникать в технические детали и проблемы, а хочет получить сразу готовый результат.
Положительный заказчик, активно участвовал в работе, самостоятельно находил интересные варианты. Надеюсь оказаться полезным ему(заказчику) в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

mdraven
Andrey 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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