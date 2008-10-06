Создание сайта под ключ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен22 заявки546 просмотров

Нужен профессионально смотрящийся сайт с большим количеством разделов, возможностью выложить фото и рекомендации клиентов. При этом уникальный дизайн не необходим. Оплата в системе гарантированных платежей - отпускается системой по факту. Просьба присылать портфолио и предложения на эл. адрес.

17 лет назад
supertovar
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Reverent1985
Тимофей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$250
Остались очень довольны исполнением и тем что человек делает то, что говорит. Очень признательны за оперативность и пунктуальность.
Приятно человек и приятный заказчик - знает что ему нужно и четко ставит задачу, готов работать с ним и дальше!

Заявки фрилансеров

Reverent1985
Тимофей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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