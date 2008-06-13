В приложение картинка, как должен выглядит сайт. По адресу www.mayovsky.org можно посмотреть, как выглядит. Надо доработать верстку и настроить на сервере (Работает на joomla) 1. Хейдер справа полоса рвет. 2. Размер шрифта. Активное меню. ...
Продажа авторских фотографий (сайт)
1. Создать чайт по продаже авторских фотографий.
2. Наполнить его контентом(1000 фоток с водными знаками).
Сайт должен выглядеть рпедставительски (лёгкий, функциональный, без лишних наворотов)
Цена: $300
ICQ: 689557
Заявки фрилансеров
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