1. Создать чайт по продаже авторских фотографий. 2. Наполнить его контентом(1000 фоток с водными знаками). Сайт должен выглядеть рпедставительски (лёгкий, функциональный, без лишних наворотов) Цена: $300 ICQ: 689557
Создание сайта под ключ
Нужен профессионально смотрящийся сайт с большим количеством разделов, возможностью выложить фото , отзывы, форум. Вот что нужно (аналоги)
Ваши предложения с ценой , портфолио , примерами и т.д.
Заявки фрилансеров
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