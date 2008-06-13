Доска объявлений

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт58 заявок1773 просмотра

Нужно создать скрипт доски объявлений "под ключ".

Функционала потребуется много.

ТЗ готово на 50%.

Рассмотрю предложения только тех, кто имеет в портфолио свою созданную доску объявлений.

Сразу показывайте свои доски объявлений и называйте стоимость.

16 лет назад
brandmaker
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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