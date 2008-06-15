Нужно создать скрипт доски объявлений "под ключ". Функционала потребуется много. ТЗ готово на 50%. Рассмотрю предложения только тех, кто имеет в портфолио свою созданную доску объявлений. Сразу показывайте свои доски объявлений ...
Необходимо создать сайт на drupal
Необходимо создать "под ключ" сайт на drupal. Обязательны следующие стандартные разделы: О нас, каталог, FAQ, галерея, новости, статьи, реклама. Оригинальный дизайн и верстка ваша. Бюджет неопределен, но разумный. Здравые идеи в процессе работы - приветствуются и оплачиваются. Срок исполнения - обсуждается.
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