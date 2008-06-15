Нужно создать скрипт доски объявлений "под ключ". Функционала потребуется много. ТЗ готово на 50%. Рассмотрю предложения только тех, кто имеет в портфолио свою созданную доску объявлений. Сразу показывайте свои доски объявлений ...
Ряд работ по сайту на joomla + пара советов!
Здравствуйте!
Сайт www.vostok-stroy.com сделан на основе Джумлы, только очень криво. Исполнитель был очень недобросовестный. Не дай бог мне повстречать подобного снова.
План www.vostok-stroy.com от 15.06.2008
1) Убрать в слово "Marketplace" и объяснить где и что нужно было сделать.
2) Сделать выводимые пути к страницам дружественными для поисковиков (эту опцию поставил в админке, но ничего не заработало).
3) Подключить модуль "Статьи" - вкладка "Полезные материалы" на сайте, анонсы на которые должны выводиться на главной странице (кол-во анонсов должно указываться в админке), а статьи должны добавляться из админ панели и быть доступными общим списком с анонсами или без анонсов (выбор из админки) на странице "Полезные материалы". Естественно полные версии статей должны открываться по отдельности.
4) Сделать возможным или объяснить как можно делать, если это уже возможно, создание новых разделов с текстовым статическим наполнением. Пример разделов: "Наши партнёры", "приглашаем к сотрудничеству" и др.
5) Сделать ссылку "написать нам" ссылкой на отдельную страницу с формой отправки сообщений.
6) Объяснить как сделать возможность добавления объявлений новому пользователю без нужды предварительно просматривать страницу "правила". Сейчас объявление просмотреть невозможно, пока не щёлкним предварительно на страницу с правилами.
7) Убрать блок "Анонс" со страниц "Доски объявлений", регистрации и т.д. Вобщем "Анонсы" должны быть только на главной странице.
8) Убрать строку "категории объявлений размещено" над списком категорий в доске объявлений.
9) Выровнять и окультурить форму регистрации (расстояния между полями, переносы звёздочек и т.д.). Задача: форма выглядеть должна цивильно.
10) Окультурить админку, чтобы все изменения, которые можно вносить в сайт с помощью админки были доступны с одной страницы и не нужно было лазить по меню и искать то что нужно, постоянно натыкаясь на неработающие пункты меню.
11) Убрать из админки все лишние компоненты. Есть подозрения что там наустанавливали дублежи, одни из которых работают, а другие нет.
12) Объяснить как сделать возможность новым пользователям добавлять новые объявления без регистрации.
Предлагайте и другие замечания! Судьба исполнителя данного проекта прочно будет связана с дальнейшими наваротами сайта и несколькими другими сайтами по аналогичному шаблону.
Главное требование: сдержанные сроки, ответственность в работе (за пофигизм и халтуру отстреливаем).
Не главные требования: опыт, интересное портфолио, желание работать, рейтинг и т.д.
Предположительные сроки: 1 день.
Бюджет: предлагайте, обсудим.
Стучитесь в icq 201610, предварительно оставив заявку в проекте.
Всего наилучшего!
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