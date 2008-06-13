Сайт на Joomla - Только профессионалы - Срочно

Очень прошу, не писать мне людям, которые нечего не знают про Joomla

Требуется качественная ветка, база компонентов и модулей, серьезная, срочная работа.

Жду ответа только от адекватных, уверенных в своих силах людей.

Детей так же прошу не писать.

icq - 494-568-962

Пишите пожалуйста в icq, жду сейчас.

Работа срочная, кто сейчас занят другими проектами - прошу не писать.

Рекламные агентства, веб студии так же исключаются.

Требуется только исполнитель.

Так же интересует присутствие НИЗКИХ цен у исполнителя.