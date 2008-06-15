Реализовать сайт на MODX в соотвтетствии с ТЗ Promo Site [alpha] всего 19 страниц и административную панель тоже в соответствии с ТЗ Promo Site Admin Area [alpha] всего 15 страниц.

Дизайн и верстка есть свои.

Срок реализации - 20 рабочих дней + 5 рабочих дней отладка

Предложения принимаются только с портфолио.

Дополнительные комментарии даются только по вопросам по ТЗ.