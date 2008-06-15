Сайт на MODX

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок422 просмотра

Реализовать сайт на MODX в соотвтетствии с ТЗ Promo Site [alpha] всего 19 страниц и административную панель тоже в соответствии с ТЗ Promo Site Admin Area [alpha] всего 15 страниц.

Дизайн и верстка есть свои.

Срок реализации - 20 рабочих дней + 5 рабочих дней отладка

Предложения принимаются только с портфолио.

Дополнительные комментарии даются только по вопросам по ТЗ.

MODX
17 лет назад
Brouzy
Иван 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

StudioShot
Петрович 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$2500
20 дней

Заявки фрилансеров

StudioShot
Петрович 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доска объявлений

    $1500

    Нужно создать скрипт доски объявлений "под ключ". Функционала потребуется много. ТЗ готово на 50%. Рассмотрю предложения только тех, кто имеет в портфолио свою созданную доску объявлений. Сразу показывайте свои доски объявлений ...

    Сайты «под ключ»58 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Типовой сайт для компании

    $650

    Тема.Остекление балконов (лоджий).Функционал типовой (присутствует галерея , форум дизайн форума под РНРВВ)Удобная админкаДизайн ВАШ.Поисовая оптимизация.Срок 20 дней.Оплата через СБС Предоплаты и этапов нет Пож пример работ( в асю не стучусь).Подробности в личку

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Сайт автоматической продажи файлов

    $500

    Нужно: создание сайта с автоматической продажей файлов за электронные деньги (персонального аттестата вебманей пока не имеется) цена фиксированная для любой позиции какие варианты можете предложить для подобной реализации? тупо скрипт плати ру ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходимо создать сайт на drupal

    Необходимо создать "под ключ" сайт на drupal. Обязательны следующие стандартные разделы: О нас, каталог, FAQ, галерея, новости, статьи, реклама. Оригинальный дизайн и верстка ваша. Бюджет неопределен, но разумный. Здравые идеи в процессе работы - приветствуются ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт на Joomla - Только профессионалы - Срочно

    Очень прошу, не писать мне людям, которые нечего не знают про Joomla Требуется качественная ветка, база компонентов и модулей, серьезная, срочная работа. Жду ответа только от адекватных, уверенных в своих силах людей. ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ряд работ по сайту на joomla + пара советов!

    Здравствуйте! Сайт www.vostok-stroy.com сделан на основе Джумлы, только очень криво. Исполнитель был очень недобросовестный. Не дай бог мне повстречать подобного снова. План www.vostok-stroy.com от 15.06.2008 1) ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    Нужен профессионально смотрящийся сайт с большим количеством разделов, возможностью выложить фото , отзывы, форум. Вот что нужно (аналоги) http://auto.prodadim.ru/ http://avtograd63.ru Ваши предложения с ценой , портфолио , примерами и т.д.

    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    17 лет назад