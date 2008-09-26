Типовой сайт для компании

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен54 заявки1038 просмотров

Тема.Остекление балконов (лоджий).Функционал типовой (присутствует галерея , форум дизайн форума под РНРВВ)Удобная админкаДизайн ВАШ.Поисовая оптимизация.Срок 20 дней.Оплата через СБС Предоплаты и этапов нет Пож пример работ( в асю не стучусь).Подробности в личку

17 лет назад
kolocowck
Михаил 
67 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранные исполнители

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$650
20 дней
Сотрудничеством доволен. Результат – http://balkon-lux.ru/ Рекомендую.
Хороший заказчик! Приятно выполнять проекты по хорошо сформулированному заданию!
kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад
$500
10 дней

Заявки фрилансеров

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад

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