Нужно создать скрипт доски объявлений "под ключ". Функционала потребуется много. ТЗ готово на 50%. Рассмотрю предложения только тех, кто имеет в портфолио свою созданную доску объявлений. Сразу показывайте свои доски объявлений ...
Типовой сайт для компании
Тема.Остекление балконов (лоджий).Функционал типовой (присутствует галерея , форум дизайн форума под РНРВВ)Удобная админкаДизайн ВАШ.Поисовая оптимизация.Срок 20 дней.Оплата через СБС Предоплаты и этапов нет Пож пример работ( в асю не стучусь).Подробности в личку
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