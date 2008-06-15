Сайт автоматической продажи файлов

Нужно: создание сайта с автоматической продажей файлов за электронные деньги (персонального аттестата вебманей пока не имеется)

цена фиксированная для любой позиции

какие варианты можете предложить для подобной реализации?

тупо скрипт плати ру и иже с ними бесплатные и сырые - не предлагать.

Приветствуется опыт в этом деле.

главным образом нужна программная реализация, а не дизайн. Но если всё вместе будет-гуд.

п.с. рекламные общие фразы вебстудий не рассматриваю

п.с.с. обязателен постоянный контакт с исполнителем, быстрое реагирование, адекватное восприятие критики и сообразительность