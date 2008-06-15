Сайт "Деловая сеть"

Нужен сайт такогого же плана как www.webby.ru с небольшими доработками в новигации, + корзина, + форум, + блог. Мульти сайтовое ядро, обязательно.

Дополнение...

Уважаемые программисты. Сначало оставляете мне свою заявку, потом пишете вличку стучитесь в аську и т.д.

Если меня все устраивает ваше, партфолио, отзывы, сроки, то все нормально.

Если меня не устраивает я отклоняю соотвественно.

Если вы мне написали, что возметесь, потом откажитесь получите ОТЗЫВ сответсвующий.

Так что прежде чем что-то писать и тратить мое время ПОДУМАЙ.

Если вы не оставите свою заявку, в привате она рассматриваться и обсуждаться не будет 100%, так что экономте свои силы и не тратьте мое время.

Благодарю за внимание.