Создание web-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок381 просмотр

Необходимо написать сайт не используя CMS (Joomla и т.д.) для платного он-лайн тестирования, тоесть необходима подвязка платежных систем(WebMoney, VISA)!

Зайдя на сайт пользователь проходит тест, оплачивает его и ему в автоматическом режиме отправляется на е-мейл результат тестирования.

Аналог www.donkeytest.com.

Наполнение есть (примерный образец дизайна, 3-4 теста с расшифровкой).

В дальнейшем будет необходимость добавлять новые тесты.

Срок до 2-х месяцев.

Joomla
17 лет назад
Rurik5
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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