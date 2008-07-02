Создать сайт + логотип

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен32 заявки382 просмотра

Требуется создать сайт для группы.

Основные требования:

- креативный светлый дизайн;

- простая система управления;

- наличие галереи;

- возможность прослушывать музыку с сайта;

- афиша;

- гостевая;

- видео;

- тексты.

Также есть необходимость создания логотипа.

Оставляйте свои предложения по цене и срокам.

17 лет назад
Metels
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

BlackNephrite
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$400
10 дней
Отличная команда. С дизайном - просто с первого раза угадали то, что мне нужно. Все желания выполняются без проблем быстро и качественно. Внимательны, всегда на связи. Рекомендую всем и сам буду обращаться еще.

Заявки фрилансеров

BlackNephrite
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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