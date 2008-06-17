Доработка дизайна + верстка (HYIP)

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Закрыт6 заявок228 просмотров

Нужен специалист для доведения до ума сайта на движке HYIP Manager Pro от golgcoders.

Что необходимо сделать:

1. Доработать имеющийся дизайн сайта (Flash присутствует, исходники есть, тексты есть). (за исключением админ-панели)

2. Сверстать все это под шаблоны движка.

Очень желателен опыт работы с этим движком. Версия движка от 06 июня 2008г.

Сроки и цены не устанавливаю, жду предварительных предложений.

17 лет назад
Metatron76
Denis 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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