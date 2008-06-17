Тема.Остекление балконов (лоджий).Функционал типовой (присутствует галерея , форум дизайн форума под РНРВВ)Удобная админкаДизайн ВАШ.Поисовая оптимизация.Срок 20 дней.Оплата через СБС Предоплаты и этапов нет Пож пример работ( в асю не стучусь).Подробности в личку
Доработка дизайна + верстка (HYIP)
Нужен специалист для доведения до ума сайта на движке HYIP Manager Pro от golgcoders.
Что необходимо сделать:
1. Доработать имеющийся дизайн сайта (Flash присутствует, исходники есть, тексты есть). (за исключением админ-панели)
2. Сверстать все это под шаблоны движка.
Очень желателен опыт работы с этим движком. Версия движка от 06 июня 2008г.
Сроки и цены не устанавливаю, жду предварительных предложений.
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