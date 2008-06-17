Каталог + интернет-магазин автоаксессуаров

Здравствуйте!

Есть сайт на joomla + virteumart. Нужен красивый дизайн шаблона + сам шаблон конечно, для каталога и интернет -магазина автоаксессуаров, выпадающее меню каталога, подкрутить дизайн virtuemart. Сейчас все выглядит ужасно. Срок до 3х недель.

Если все понравится, то закажу еще один магазин по продаже кожи и меха.

C уважением,

Алексей.