Тема.Остекление балконов (лоджий).Функционал типовой (присутствует галерея , форум дизайн форума под РНРВВ)Удобная админкаДизайн ВАШ.Поисовая оптимизация.Срок 20 дней.Оплата через СБС Предоплаты и этапов нет Пож пример работ( в асю не стучусь).Подробности в личку
Портал о разных стилях музыки
Необходимо создать портал о музыке в четырех стилях - 1 стиль 1 направление в музыке. Четкого тз нет пологаемся на советы опытных мастеров.
Обязательно должно присутствовать на сайте:
Новости (на каждый стиль отдельно)
форум
чат (не бесплатный двиг) – примеры указывайте
музыка(прослушивание)
Фотогаллерея (для каждого стиля отдельно)
почта (вне и внутри сайта)
Рейтинги ( для каждого отдельные)
не обязательные но желательные сервисы ( возможность их в дальнейшем создать)
Видео(просмотр)
Радио
мини бологи
также необходима раскрутка сайта
бюджет сайта 1500-2500у.е
Заявки фрилансеров
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