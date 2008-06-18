Конструирование блога

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки182 просмотра

Нужен специалист для настройки блога (Drupal, Wordpress).

Рассматриваются кандидатуры только из города Киева.

DrupalWordPress
17 лет назад
P2P
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин

    Необходим Интернет-магазин вот такого типа www.spark.com.ua. Базу данных создавать буду сам, дизайн тоже. Необходим шаблон. ICQ 265679362

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать вебсайт

    Я даю тему сайта. От вас требуется: 1. Найти какой-то шаблон поприличней, подходящий к данной теме. 2. Найти с десяток других сайтов по этой теме, посмотреть, какая бывает структура сайта, ...

    Сайты «под ключ»3 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание клубного портала

    $600

    Требуется создать клубный портал с молодёжным дизайном (желательно летние цвета) Портал должен содержать: 1) Афиша; 2) Анонсы и итоги клубных событий; 3) Музыкальный архив; 4) Фотогалерея; 5) ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доделать сайт на Битрикс

    $500

    Сайт - интернет-магазин техники. Верстка для главной страницы, страниц каталога и страниц о товаре есть. Делать решили на Битриксе, Малый Бизнес, CMS уже куплена, даже начали какие-то работы. Но исполнители пропали. Проект надо довести ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Портал о разных стилях музыки

    $2500

    Необходимо создать портал о музыке в четырех стилях - 1 стиль 1 направление в музыке. Четкого тз нет пологаемся на советы опытных мастеров. Обязательно должно присутствовать на сайте: Новости (на каждый стиль ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Каталог + интернет-магазин автоаксессуаров

    $1000

    Здравствуйте! Есть сайт на joomla + virteumart. Нужен красивый дизайн шаблона + сам шаблон конечно, для каталога и интернет -магазина автоаксессуаров, выпадающее меню каталога, подкрутить дизайн virtuemart. Сейчас все выглядит ужасно. Срок до ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка дизайна + верстка (HYIP)

    Нужен специалист для доведения до ума сайта на движке HYIP Manager Pro от golgcoders. Что необходимо сделать: 1. Доработать имеющийся дизайн сайта (Flash присутствует, исходники есть, тексты есть). (за исключением ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад