Требуется создать клубный портал с молодёжным дизайном (желательно летние цвета) Портал должен содержать: 1) Афиша; 2) Анонсы и итоги клубных событий; 3) Музыкальный архив; 4) Фотогалерея; 5) ...
Создать вебсайт
Я даю тему сайта.
От вас требуется:
1. Найти какой-то шаблон поприличней, подходящий к данной теме.
2. Найти с десяток других сайтов по этой теме, посмотреть, какая бывает структура сайта, определить 5-10 страниц (пунктов меню), которые будут на нашем сайте (некий собирательный образ - взять лучшее у конкурентов)
3. Надергать текстов в интернете для каждой страницы
4. Скомпоновать готовый сайт
Скажите, пожалуйста, цену за 10 таких сайтов.
Если для вас есть разница англоязычный/русскоязычный,
то скажите отдельно цену за англ. и за рус. наборы сайтов (10 штук).
спасибо.
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