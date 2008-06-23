Создать вебсайт

Я даю тему сайта.

От вас требуется:

1. Найти какой-то шаблон поприличней, подходящий к данной теме.

2. Найти с десяток других сайтов по этой теме, посмотреть, какая бывает структура сайта, определить 5-10 страниц (пунктов меню), которые будут на нашем сайте (некий собирательный образ - взять лучшее у конкурентов)

3. Надергать текстов в интернете для каждой страницы

4. Скомпоновать готовый сайт

Скажите, пожалуйста, цену за 10 таких сайтов.

Если для вас есть разница англоязычный/русскоязычный,

то скажите отдельно цену за англ. и за рус. наборы сайтов (10 штук).

спасибо.