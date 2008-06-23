Создать вебсайт

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Завершен25 заявок802 просмотра

Я даю тему сайта.

От вас требуется:

1. Найти какой-то шаблон поприличней, подходящий к данной теме.

2. Найти с десяток других сайтов по этой теме, посмотреть, какая бывает структура сайта, определить 5-10 страниц (пунктов меню), которые будут на нашем сайте (некий собирательный образ - взять лучшее у конкурентов)

3. Надергать текстов в интернете для каждой страницы

4. Скомпоновать готовый сайт

Скажите, пожалуйста, цену за 10 таких сайтов.

Если для вас есть разница англоязычный/русскоязычный,

то скажите отдельно цену за англ. и за рус. наборы сайтов (10 штук).

спасибо.

17 лет назад
sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранные исполнители

Anatoliy_b
Анатолий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
7 дней
Всё сделано быстро и качественно, очень понравилось.
Сделка прошла отлично. Задание было изложено понятно. Деньги пришли быстро. Рад сотрудничеству.
dkann
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Очень быстро и ответственно сделано, лучшие рекомендации.
Отличный, вежливый, приятный в общении заказчик, просто класс!Все прошло на высшем уровне. Рекомендую! С оплатой никаких проблем.
olligator
Олег 
36 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$400
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с такими заказчиками как Сергей. Никаких проблем, задание четко и ясно было объяснено, оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

Anatoliy_b
Анатолий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
dkann
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
olligator
Олег 
36 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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