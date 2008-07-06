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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Спасибо огромное ! Все сделано великолепно !
Ответный отзыв
Заказчик четко сформулировал задание, вовремя оплатил. Никаких проблем. Рекомендую.
$30
10 баллов
15 лет назад
Работает четко, качественно, не грузит, все понимает с полуслова, выполняет без пререканий + Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, требовательный к качеству выполняемой работы, задание разъясняет четко и ясно + оплата без задержек. Мои рекомендации.
$52
10 баллов
15 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!