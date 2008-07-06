olligator

Олег olligator

 
35 летРоссия/Волгоград
19 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
kimbee
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Скриншоты видео роликов
Спасибо огромное ! Все сделано великолепно !
Заказчик четко сформулировал задание, вовремя оплатил. Никаких проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
l_valentin
Валентин 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Шаблон joomla
Работает четко, качественно, не грузит, все понимает с полуслова, выполняет без пререканий + Рекомендую
Отличный заказчик, требовательный к качеству выполняемой работы, задание разъясняет четко и ясно + оплата без задержек. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
sskyba
Сергей 
52 годаКанада
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$52
10 баллов
15 лет назад
Создать вебсайт
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