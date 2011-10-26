Наполнить сайт 500 цитатами

Необходимо придумать 500 цитат для наполнения сайта-цитатника. Вам нужно рассказать, что вас бесит, раздражает и не нравится в жизни, в людях, в ваших друзьях, в вашей стране или в целом мире. Цитата должны описывать обыденность жизни, ситуации с которыми сталкиваются большинство, осуждать явную несправедливость, тупость или абсурдность какого либо явления. Каждая цитата должна быть 100-300 знаков (без пробелов). Тематика - любая. Оплата, по $0,05 за цитату, всего - $25.

Желающие высказаться о наболевшем за деньги и обсудить подробности задания - пишите в личку, или в icq (указано в профиле).