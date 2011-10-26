Интернет магазин мебели на движке WebAsyst. Нужен контент-менеджер для заполнения категорий и продуктов. Обязательно с опытом работы на этом движке. Знание HTML, внимательность и грамотность. Девушка. Задача: пустые категории заполнить продуктами. ...
Перенести картинки!
Нужно скопировать картинки большие с одного сайта и вставить на другом (сайт донор - psymarket.ru, сайт приемник psymarket1.myinsales.ru)
Пишите цены?
Всего окола 80 позиций.
ОПЛАТА ПО ФАКТУ!
ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ С ПРЕДОПЛАТОЙ НЕ ОСТОВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Нужен контент-менеджер для ведения и наполнения интернет магазина работающего на CMS AMIRO. Наполнение: краткое и полное описание, картинки (от 1 до 5), технические схемы (если есть), технические характеристики. Так же создание и ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Необходимо добавить 130 позиций на сайт через админку. Описание позиций в html, картинки отдельно. Предлагайте цену, срок сегодня до 20:00 МСКЗавершен14 лет назад
Требуется собрать список форумов, сообществ, групп по определённой тематике. В пределах 30-50. Срок сдачи: сегодня. ICQ: 304428Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Наполнение интернет-магазина. Сноуборды. Требуются ответственный человек для добавления товара в интернет-магазин http://www.realfree.ru/ Специализация магазина: Сноубордическое снаряжение! сноуборды, крепления, ботинки, одежда, шлемы и маски. Необходимо добавлять новые коллекции. ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
joomla 1.5 + virtuemart 1.9 визуальный редактор. Все категории уже забиты. Абсолютно все материалы в наличии. 1-я стадия - раздел книги (226 книг). дальше больше, при положительном выполнении ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется выполнить не пыльную работенку по наполнению сайта информацией (описание в одно предложение, адрес, телефон, режим работы, кредиты, транспорт, сайт и т.п. + вставка Якарты с адресом объекта). Информация берется из открытых источников, т.е., например, ...Закрыт14 лет назад
- $150
Доска объявлений тематическая!!! http://www.engineering.ua/board Основные тематики, которым должны соответствовать добавленные объявления: 1) автоматизация (промышленная автоматизация, домашняя автоматизация, "умный дом", контрольно-измерительные приборы); 2) электротехника (электроника, электроснабжение, электромонтаж); 3) телекоммуникации и ...Завершен14 лет назад
- $250
Нужен человек,который знает как продвигать бренд в соц.сетях. Общаться и пополнять страницы в соц. сетях(знает как это делается)+повышать узнавемость и тд.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
требуется контент-менеджер. Добавление товаров по категориям. до 300 позиций на первом этапе. до 4 рублей за позицию. Требуется оперативность и качество. Движок WebAsyst.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад