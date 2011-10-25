Интернет магазин мебели на движке WebAsyst. Нужен контент-менеджер для заполнения категорий и продуктов. Обязательно с опытом работы на этом движке. Знание HTML, внимательность и грамотность. Девушка. Задача: пустые категории заполнить продуктами. ...
Наполнение Интернет-магазина детских товаров.
joomla 1.5 + virtuemart 1.9
визуальный редактор.
Все категории уже забиты.
Абсолютно все материалы в наличии.
1-я стадия - раздел книги (226 книг).
дальше больше, при положительном выполнении 1-го этапа(цена, качество оформления, соответствие ТЗ, срок).
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