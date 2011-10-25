Наполнение Интернет-магазина детских товаров.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт19 заявок305 просмотров

joomla 1.5 + virtuemart 1.9

визуальный редактор.

Все категории уже забиты.

Абсолютно все материалы в наличии.

1-я стадия - раздел книги (226 книг).

дальше больше, при положительном выполнении 1-го этапа(цена, качество оформления, соответствие ТЗ, срок).

Joomla
14 лет назад
lda
40 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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