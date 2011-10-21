Наполнение+доработка интернет-магазина сантехники

Нужен контент-менеджер для ведения и наполнения интернет магазина работающего на CMS AMIRO. Наполнение: краткое и полное описание, картинки (от 1 до 5), технические схемы (если есть), технические характеристики.

Так же создание и внедрение фильтров для поиска товара, привязка цен товара к валюте, делать "похожие товары" и другие "фишки" удобные для пользователя, работы по построению каталога товаров , статей и проч.

Требуется отличное знание данной cms и самостоятельное решение возникающих вопросов со службой поддержки (если не можете решить их самостоятельно). Приветствуются знания сео (ну там ссылки повставлять там где это необходимо, грамотно заполнять теги и проч), навыки рерайта для уникализации описания , творческий подход к выполнению задания - советы и рекомендации, если вы имеете свои идеи по улучшению сайта, что бы пользователю выбирающему товар было удобно и комфортно на сайте. В общем нужен исполнитель способный выполнить качественно не в ущерб количеству. Рассчитываем на долгосрочное и плодотворное сотрудничество, большой объем работы.

Пожалуйста указывайте стоимость Ваших услуг.

Обращаю ваше внимание, что нам не требуется просто рерайт и копирайт - специалистов в данной области у нас хватает, нам нужен человек способный наполнять сайт продукцией и уникализировать описания, там где это необходимо + выполнять требования по оптимизации сайта.