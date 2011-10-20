Здравствуйте, уважаемые веблансеры. Ищу человека, который смог бы наполнить интернет-магазин товарами. Раздел продукты в интернет-магазине http://e-chita.ru/catalog/retail/products/ Выдам название товаров и артикул в эксель-файле. Необходимо на сайте производителе (или вообще в ...
Внести на сайт информацию в разделы
На сайт нужно внести проекты, вбивая значения в ячейки
ориентировочно 1 проект: занесение информации в 5-6 ячеек + фото для обложки (1 проект - 10 руб.)
работа срочная, ежедневная, желательно обрабатывать большой объем информации
аська 571101600
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