Ищу людей для добавления новостей на сайт онлайн фильмов . цена : за 100 новостей 700руб. (рерайт только в описание фильма) ( если новости будут оформлены лучше чем пример , ...
Работа по компоновке текстовых файлов
Нужен человек, который будет составлять текстовые файлы с новостью для последующего размещения на сайтах. Файл будет содержать текстовую информацию и скриншоты. Файлы компонуются быстро, буквально в несколько кликов.
Что нужно от вас:
Умение схватывать на лету (что бы не приходилось объяснять долго и по несколько раз).
Умение пользоваться Skype (телефония не обязательна).
Хотя бы минимальное знание английского.
Ответственность и добросовестность.
Хороший плюс - знание BB-code.
Работа не сложная, но постоянная. Оплата небольшая - $3-5 в день, но затраты времени минимальные.
Материалы (скриншоты, тексты) могут быть тематики для взрослых. Так что имейте в виду. Возраст от 18 лет по этой же причине.
Так же обращаю ваше внимание, что хотелось бы найти человека и работать с ним постоянно. Тем более, что объем работы со временем вырастет. Если вы не рассчитываете работать длительное время - лучше не пишите.
Жду ваших заявок.
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