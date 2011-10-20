Работа по компоновке текстовых файлов

Нужен человек, который будет составлять текстовые файлы с новостью для последующего размещения на сайтах. Файл будет содержать текстовую информацию и скриншоты. Файлы компонуются быстро, буквально в несколько кликов.

Что нужно от вас:

Умение схватывать на лету (что бы не приходилось объяснять долго и по несколько раз).

Умение пользоваться Skype (телефония не обязательна).

Хотя бы минимальное знание английского.

Ответственность и добросовестность.

Хороший плюс - знание BB-code.

Работа не сложная, но постоянная. Оплата небольшая - $3-5 в день, но затраты времени минимальные.

Материалы (скриншоты, тексты) могут быть тематики для взрослых. Так что имейте в виду. Возраст от 18 лет по этой же причине.

Так же обращаю ваше внимание, что хотелось бы найти человека и работать с ним постоянно. Тем более, что объем работы со временем вырастет. Если вы не рассчитываете работать длительное время - лучше не пишите.

Жду ваших заявок.