Работа по добавлению новостей на сайт (DLE)

Ищу людей для добавления новостей на сайт онлайн фильмов .

цена : за 100 новостей 700руб. (рерайт только в описание фильма)

( если новости будут оформлены лучше чем пример , оплата возрастёт на 100руб .)

на добавление 1 новости уходит в среднем 3-5 минуты .

кого интересует пишите в личку свою icq.

Вы должны знать теги , и с одного взгляда понять как новость сделана , учить не кого не буду.

(в день минимум надо постить 8 фильмов ).