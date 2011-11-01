Поиск сайтов частных практикующих психологов

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок321 просмотр

Необходимо найти 10-20 интернет-проектов (сайтов) частных практикующих психологов.

1.Ниша в которой должны работать психологи «Психология человеческих взаимоотношений» или сильно похожая на нее

2.Если нет достаточного количества проектов по заданной теме, можно найти по другим нишам. Но это все равно должны быть проекты частных психологов.

3.Особенно интересны проекты психологов, которые оказывают услуги через интернет: семинары, скайп-консультации, коучинг

4.Всю собранную информацию необходимо собрать в таблицу со следующими колонками: Ниша (тема, в которой работает психолог) | Название проекта | Ссылка на сайт | Виды продуктов | Диапазон цен на платные продукты

5.В колонке «Виды продуктов» необходимо перечислить все виды продуктов, как платных, так и бесплатных, которые можно получить на этом сайте. Это могут быть электронные и бумажные книги, семинары, тренинги, частные консультации, коучинг, индивидуальная работа и т.п.

6.В колонке «Диапазон цен на платные продукты» необходимо перечислить диапазон цен на те продукты, которые можно купить. Разумеется, если они указаны на сайте.

Условия сотрудничества:

Срок на выполнение работы: 2-3 дня.

Стоимость работы: 300

Оплата: 100% после выполнения работы

Способ оплаты: Webmoney или Яндекс.Деньги

14 лет назад
Lex-us
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$12
1 день
Требовалось сделать подборку тематических сайтов в очень непростой теме. Сделала все отлично! Даже больше, чем ожидал. Очень рекомендую
Алексей четко оформил ТЗ и своевременно оплатил работу - это самое главное в заказчике. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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