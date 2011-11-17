Найти 180 материалов для сайта по моб. телефонам

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Завершен8 заявок229 просмотров

80 игр, 80 программ и 20 тем. Их описание есть на сайте, но нет их самих.

Найти в поисковике и залить на сайт. Движок джумла.

Joomla
14 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$100
2 дня
Четко, могет и делает. Рекомендую.
Сотрудничеством довольна: интересная задача, отличная коммуникация, никаких проблем с оплатой

Заявки фрилансеров

Nity
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Была
4 года назад
14 лет назад

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