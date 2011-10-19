Требуется ручное наполнение доски объявлений на польском языке, т.е. копирование объявлений с нескольких доноров источников, с полями контакты, фотками. Жду ваших предложений и сроков за 300 объявлений копипаста.
Разместить товары
Нужно разместить товары в интернет-магазине. А именно, заменить картинки старые на новые, поменять описания. Картинки и информация предоставляется. Картинок на один товар от 1 до 5, нужно минимально подредактировать - подрезать. Позиций примерно 50 штук. Работа срочная. Цена - 1 $ позиция.
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