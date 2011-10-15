Общение на форумах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки207 просмотров

Набираю команду постеров для раскрутки проекта http://goodkick.ru/

Задача: общатся на форумах под видом обычных посетителей форума (бросить курить, похудеть). При этом в своих постах использовать слова – тригеры. Приветствуется неформальное и ненавязчивое общение.

Минимальная оплата 100 руб за 30 постов.

Техзадание доступно по ссылке: http://goodkick.ru/index.php?page=free_lance

Можете приступать прямо сейчас =)

14 лет назад
Goodzon
Сергей 
53 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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