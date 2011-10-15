Регистрация в блогах, соцсетях (работа для нович.)

Выбранным исполнителям вышлю список сайтов (около 100), на которых нужно зарегистрироваться. Вероятнее всего, получится не на всех, частично выполненный объем принимается и оплачивается.

Первое, что нужно сделать - зарегистрировать почту на mail.ru, на нее регистрируем аккаунты в сетях и сервисах.

НЕ на свою, используемую почту, а на новую, пароль от нее тоже передаете.

После этого придумываете нейтральный логин без цифр и регистрируетесь в сервисах.

Предвосхищая вопросы сразу скажу, что нужно это НЕ для спама, а для кросспостинга. В сервисах будут публиковаться статьи.

С учетом степени сложности, называйте свои цены за 1 сервис в проекте.

В среднем, на 1 регистрацию уходит 1-3 минуты.

Давайте называть реальные цены.

В личку лучше не писать.