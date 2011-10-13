Разместить отзывы на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок270 просмотров

Необходимо разместить на сайте отзывы.

Формат отзывов есть готовый - нужно делать по шаблону.

Пример смотрите вот здесь внизу http://omvspb.ru/remont-zhizni

Все отзывы сведены в удобную таблицу, которую вышлю.

Фотографии уже загружены. Отзывов порядка 100, срок до 24:00 15 октября

ЦМС - joomla

Пишите, пожалуйста, в сообщении ваш скайп

Joomla
14 лет назад
sadogorod
Лыткин 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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