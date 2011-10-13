Приветствую вас дорогие фрилансеры. Мне нужен человек, который будет копипастить новости с одного сайта на мой форум. Желательно, чтобы это был новичок, который будет готов делать эту работу за адекватную цену. Остальные подробности в личке.
Разместить отзывы на сайте
Необходимо разместить на сайте отзывы.
Формат отзывов есть готовый - нужно делать по шаблону.
Пример смотрите вот здесь внизу http://omvspb.ru/remont-zhizni
Все отзывы сведены в удобную таблицу, которую вышлю.
Фотографии уже загружены. Отзывов порядка 100, срок до 24:00 15 октября
ЦМС - joomla
Пишите, пожалуйста, в сообщении ваш скайп
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