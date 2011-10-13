Заполнение каталога Virtuemart

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Закрыт24 заявки295 просмотров

Необходимо заполнить каталог товаров в интернет-магазине на Virtuemart. Схему заполнения на скриншотах вышлю. Изображения обрабатывать не нужно. Всего товаров 1000-1500.

Пишите сроки и цену за добавление 1 товара.

14 лет назад
elina25
Ирина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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