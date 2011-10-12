Наполнить сайт по воротам контентом от поставщиков

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Закрыт2 заявки361 просмотр

Техническое задание на размещение

контента сайта по воротам

1. Требуется используя контент сайтов нескольких поставщиков сделать собственный сайт.

Движок на сайте WordPress, редактор контента: TinyMCE.

2. Структура сайта

ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ВОРОТА СЕРИИ RSD01

ВОРОТА СЕРИИ RSD02

ВОРОТА СЕРИИ ECO FAST

ВОРОТА PREMIUM

ВОРОТА «СОБЕРИ САМ»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ВОРОТА СЕРИИ ISD01

ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА СЕРИИ ISD02

ГАРАЖНАЯ ДВЕРЬ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛОТНА ИЗ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ

УЛИЧНЫЕ ВОРОТА

СДВИЖНЫЕ (ОТКАТНЫЕ) ВОРОТА

КОМПЛЕКТАЦИЯ СДВИЖНЫХ ВОРОТ

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

КАЛИТКИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ

СДВИЖНЫЕ ВОРОТА DOORHAN СЕРИИ "СОБЕРИ САМ"

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА DOORHAN СЕРИИ "СОБЕРИ САМ"

КОМПЛЕКТЫ КАЛИТОК DOORHAN СЕРИИ "СОБЕРИ САМ"

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ

РОЛЬСТАВНИ ИЗ ПЕНОЗАПОЛНЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ

РОЛЬСТАВНИ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ

РОЛЬСТАВНИ PREMIUM

РОЛЬСТАВНИ «СОБЕРИ САМ»

РОЛЬВОРОТА

АВТОМАТИЗАЦИЯ

АВТОМАТИКА ДЛЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

АВТОМАТИКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

АВТОМАТИКА ДЛЯ СДВИЖНЫХ (ОТКАТНЫХ) ВОРОТ

АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

АВТОМАТИКА ДЛЯ РОЛЬСТАВЕН И РОЛЬВОРОТ

3. Контент для страниц можно взять:

http://www.343vorota.ru

http://www.doorhan.ru/

http://niceforyou.ru/

http://www.camerussia.com/

http://www.hoermann.ru/

4. Стартовая страница наподобие: http://www.343vorota.ru/

Каждая страница из меню первого уровня, если содержит вложения наподобие: http://www.343vorota.ru/garazhnye-vorota/

5. URL-страниц на русском языке и выглядит как поисковая фраза.

6. Самый трудоемкий и сложный раздел «АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОРОТ»

Раздел автоматизации нужно разбить по типам ворот (а не по маркам, т.к. клиенту в принципе пофиг какая марка, главное характеристики, цена и страна производства). Марки оборудования, которые должны быть в этом разделе по автоматизации ворот: DoorHan, FAAC, NICE, CAME, Hörmann.

Внутри каждой секции нужна сводная таблица по приводам, которые вошли в данный раздел. При этом не нужно слишком сильно усложнять сводную таблицу. Ключевые параметры для этих сводных таблиц (как нас научили на тренинге по воротам):

АВТОМАТИКА ДЛЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

АВТОМАТИКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

1. высота ворот до ___ мм и площадь до ____ м2

АВТОМАТИКА ДЛЯ СДВИЖНЫХ (ОТКАТНЫХ) ВОРОТ

1. Масса ворот, кг

АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

1. Внутрь или (внутрь и наружу)

2. Рабочий ход ___ мм или угол ___ градусов

3. Длина одной створки

Общее для всех таблиц:

Напряжение питания, В/Гц

Максимальная потребляемая мощность, Вт

Тяговое усилие, Н – если есть

Скорость ворот, м/сек

Интенсивность, %

Диапазон температур, °С

Пример одной из полных таблиц ТТХ:

http://www.doorhan.ru/sistemy-avtomatizatsii/avtomatika-dlya-sektsionnyh-vorot/garazhnye-tsepnye-privody/privody-doorhan/tehnicheskie-kharakteristiki/

WordPress
14 лет назад
chinesebusiness
Степан 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$100
10 дней
Заказчик откровенно " кидает". На его суд неделю назад были представлены первые страницы залитого контента. Указал, что не нравится картинка (хотя писала, что поставила ее временно), картинку сняла. После заполнения целого раздела: 76 страниц, более 50 залитых в галерею фото, получила резюме" Мне не нравится, буду делать все сначала" Быстренько спрятал весь контент, чтобы невозможно было аппелировать к профессионалам и показать, чем недоволен заказчик. В принципе из тех претензий, которые он выставляет видно, что на доработку всех претензий заказчика ушло бы максимум час-полтара. Но вся беда в том, что в этом случае пришлось бы платить. А платить ну никак не хотелось:((( Не советую иметь дело с этим заказчиком! Потеряете только время и нервы! Нагл и бесчестен! PS к коментарию: у каждого у нас своё видение. Цивилизованные люди говорят: вот это, это и это меня не устраивает, хочу видеть в таком то виде. Кидалы типа Александра заявляют, что он убрал более 70 страниц контента и полсотни фото (!), так как ему не понравился зеленый шрифт заголовков. Кстати, на сайте производителя заголовки оранжевого цвета и контент прекрасно смотрится. О цвете подложки и цвете шрифтов в задании действительно не было ни слова, просто хотелось сделать сайт приятнее визуально. Поэтому обвинть меня в том, что подложка не понравилась по крайней мере бесчестно, так как о ней разговора и не было .Для того, чтобы все это убрать необходимо было сделать пару щелчков мышкой. Заказчику достаточно было об этом написать. Уважаемый Степан, нет денег, значит надо делать самому, а не выкручиваться и не выставлять других дураками. Удачи! Работайте над развитием прежде всего своих простых человеческих качеств: честности, открытости. В Вашем возрасте пора отвечать за свои заказы, а не менять своё настроение, как блондинка под погоду :)))

Заявки фрилансеров

masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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