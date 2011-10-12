Перенести контент с сайта http://gepardauto.ru на http://dev.gepardauto.ru, сохраняя url, теги, метатеги, картинки. Каталог переносить не нужно, интересуют разделы Авто обозреватель и Новости icq 6054444 или skype ...
Наполнить сайт по воротам контентом от поставщиков
Техническое задание на размещение
контента сайта по воротам
1. Требуется используя контент сайтов нескольких поставщиков сделать собственный сайт.
Движок на сайте WordPress, редактор контента: TinyMCE.
2. Структура сайта
ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
ВОРОТА СЕРИИ RSD01
ВОРОТА СЕРИИ RSD02
ВОРОТА СЕРИИ ECO FAST
ВОРОТА PREMIUM
ВОРОТА «СОБЕРИ САМ»
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
ВОРОТА СЕРИИ ISD01
ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА СЕРИИ ISD02
ГАРАЖНАЯ ДВЕРЬ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛОТНА ИЗ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ
УЛИЧНЫЕ ВОРОТА
СДВИЖНЫЕ (ОТКАТНЫЕ) ВОРОТА
КОМПЛЕКТАЦИЯ СДВИЖНЫХ ВОРОТ
РАСПАШНЫЕ ВОРОТА
КАЛИТКИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ
СДВИЖНЫЕ ВОРОТА DOORHAN СЕРИИ "СОБЕРИ САМ"
РАСПАШНЫЕ ВОРОТА DOORHAN СЕРИИ "СОБЕРИ САМ"
КОМПЛЕКТЫ КАЛИТОК DOORHAN СЕРИИ "СОБЕРИ САМ"
РОЛЬСТАВНИ И РОЛЬВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ
РОЛЬСТАВНИ ИЗ ПЕНОЗАПОЛНЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ
РОЛЬСТАВНИ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ
РОЛЬСТАВНИ PREMIUM
РОЛЬСТАВНИ «СОБЕРИ САМ»
РОЛЬВОРОТА
АВТОМАТИЗАЦИЯ
АВТОМАТИКА ДЛЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
АВТОМАТИКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
АВТОМАТИКА ДЛЯ СДВИЖНЫХ (ОТКАТНЫХ) ВОРОТ
АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ
АВТОМАТИКА ДЛЯ РОЛЬСТАВЕН И РОЛЬВОРОТ
3. Контент для страниц можно взять:
4. Стартовая страница наподобие: http://www.343vorota.ru/
Каждая страница из меню первого уровня, если содержит вложения наподобие: http://www.343vorota.ru/garazhnye-vorota/
5. URL-страниц на русском языке и выглядит как поисковая фраза.
6. Самый трудоемкий и сложный раздел «АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОРОТ»
Раздел автоматизации нужно разбить по типам ворот (а не по маркам, т.к. клиенту в принципе пофиг какая марка, главное характеристики, цена и страна производства). Марки оборудования, которые должны быть в этом разделе по автоматизации ворот: DoorHan, FAAC, NICE, CAME, Hörmann.
Внутри каждой секции нужна сводная таблица по приводам, которые вошли в данный раздел. При этом не нужно слишком сильно усложнять сводную таблицу. Ключевые параметры для этих сводных таблиц (как нас научили на тренинге по воротам):
АВТОМАТИКА ДЛЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
АВТОМАТИКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
1. высота ворот до ___ мм и площадь до ____ м2
АВТОМАТИКА ДЛЯ СДВИЖНЫХ (ОТКАТНЫХ) ВОРОТ
1. Масса ворот, кг
АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ
1. Внутрь или (внутрь и наружу)
2. Рабочий ход ___ мм или угол ___ градусов
3. Длина одной створки
Общее для всех таблиц:
Напряжение питания, В/Гц
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Тяговое усилие, Н – если есть
Скорость ворот, м/сек
Интенсивность, %
Диапазон температур, °С
Пример одной из полных таблиц ТТХ:
http://www.doorhan.ru/sistemy-avtomatizatsii/avtomatika-dlya-sektsionnyh-vorot/garazhnye-tsepnye-privody/privody-doorhan/tehnicheskie-kharakteristiki/
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