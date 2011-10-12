Наполнить сайт по воротам контентом от поставщиков

Заказчик откровенно " кидает". На его суд неделю назад были представлены первые страницы залитого контента. Указал, что не нравится картинка (хотя писала, что поставила ее временно), картинку сняла. После заполнения целого раздела: 76 страниц, более 50 залитых в галерею фото, получила резюме" Мне не нравится, буду делать все сначала" Быстренько спрятал весь контент, чтобы невозможно было аппелировать к профессионалам и показать, чем недоволен заказчик. В принципе из тех претензий, которые он выставляет видно, что на доработку всех претензий заказчика ушло бы максимум час-полтара. Но вся беда в том, что в этом случае пришлось бы платить. А платить ну никак не хотелось:((( Не советую иметь дело с этим заказчиком! Потеряете только время и нервы! Нагл и бесчестен! PS к коментарию: у каждого у нас своё видение. Цивилизованные люди говорят: вот это, это и это меня не устраивает, хочу видеть в таком то виде. Кидалы типа Александра заявляют, что он убрал более 70 страниц контента и полсотни фото (!), так как ему не понравился зеленый шрифт заголовков. Кстати, на сайте производителя заголовки оранжевого цвета и контент прекрасно смотрится. О цвете подложки и цвете шрифтов в задании действительно не было ни слова, просто хотелось сделать сайт приятнее визуально. Поэтому обвинть меня в том, что подложка не понравилась по крайней мере бесчестно, так как о ней разговора и не было .Для того, чтобы все это убрать необходимо было сделать пару щелчков мышкой. Заказчику достаточно было об этом написать. Уважаемый Степан, нет денег, значит надо делать самому, а не выкручиваться и не выставлять других дураками. Удачи! Работайте над развитием прежде всего своих простых человеческих качеств: честности, открытости. В Вашем возрасте пора отвечать за свои заказы, а не менять своё настроение, как блондинка под погоду :)))