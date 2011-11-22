1) Заполнить правильный тайтл 2) дескрипшин 3 метатеги 4) переиминовать кратинку, пропистаь альты 5) скопировать текст Пишите СРАЗУ - ЦЕНУ ЗА СООБЩЕНИЕ!!
Перенос контента с юми на битрикс
Перенести контент с сайта http://gepardauto.ru на http://dev.gepardauto.ru, сохраняя url, теги, метатеги, картинки.
Каталог переносить не нужно, интересуют разделы Авто обозреватель и Новости
icq 6054444 или skype uplab_evgeny
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