Перенос контента с юми на битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка131 просмотр

Перенести контент с сайта http://gepardauto.ru на http://dev.gepardauto.ru, сохраняя url, теги, метатеги, картинки.

Каталог переносить не нужно, интересуют разделы Авто обозреватель и Новости

icq 6054444 или skype uplab_evgeny

14 лет назад
loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

V-cont
Виконт 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$50
2 дня
Работа была проведена качественно и в срок. Спасибо большое!
Работали по проекту по переносу нескольких разделов в админку Битрикс. Заказчик предоставил всю необходимую информацию, всегда был на связи. Оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

V-cont
Виконт 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
14 лет назад

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