Наполнение каталога компаний

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Закрыт6 заявок219 просмотров

Наполнение региональный каталога фирм недвижимости и смежных отраслей через форму на сайте.

Источники: официальные сайты компаний.

На этих сайтах нужно найти и сделать следующее:

логотип (в нормальном разрешении 120 пикселей минимум),

указание раздела,

описание (хороший рерайт 900 знаков),

телефоны,

адрес (город, улица, дом)

сайт.

Просьба указывать сколько примерно стоимость за добавление 1 компании.

Общее количество компаний пока 200+

Требуется сделать всё качественно, аккуратно и грамотно.

14 лет назад
razma
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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