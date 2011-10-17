Заполнить раздел меню на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок307 просмотров

Нужно заполнить раздел меню на сайте kapella73. ru Уже есть готовые описания. Нужно их просто добавить на сайт.

От вас стоимость и сроки.

14 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Vdream
40 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$20
4 дня
Татьяна сделала все в сжатые сроки и проявила инициативу. Хороший исполнитель.
Рекомендую заказчика

Заявки фрилансеров

Vdream
40 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Внесение объектов в emls.ru

    Необходимо внести 200 объектов недвижимости в emls.ru. Всю информацию предоставлю. Максимально 5 руб. за один объект. Оплата через Яндекс деньги. Просьба писать сроки и стоимость.

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    $10

    Нужен контент-менеджер для наполнения сайта контентом та его рерайта. Работа постоянная, объемы средние!!! Человек нужен адекватный та иметь опыт работы в данной области. Также должен уметь работать с многими движками для сайта: WordPress, ...

    DLEJoomlaWordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение ИМ

    Добрый день! Требуется удаленный сотрудник для наполнения ИМ Желательно который любить работать с медикаментами, детским ассортиментом, лечебной косметикой и понимающий в этой специфике товара. (не принципиально) ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Надо наполнить сайт товаром

    Здравствуйте! Надо наполнить сайт товаром! Сайт - http://yantarbereg.com.ua, что и откуда брать потом расскажу! Необходимо базовое знание фотошопа и голова на плечах! Отвечайте со стоимостю за один ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина товарами

    $250

    Интернет-магазин электроники и бытовой техники. Необходимо через админку наполнить его товарами, интернет-магазин на движке phpshop.ru. Нужно копировать параметры и фотки с яндекс маркета, и вставлять их на сайт. Работа не сложная, но требует определенное время. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Прописать ключевые слова

    Работа заключается в следующем - есть открытки, их очень много. Нужно к каждой написать теги для поиска, чтобы индексировали поисковики, т.е. ключевые слова. Заявки скрыты. Предпочтение - наименьшей цене.

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад