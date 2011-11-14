Наполнение интернет-магазина товарами

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен30 заявок422 просмотра

Интернет-магазин электроники и бытовой техники. Необходимо через админку наполнить его товарами, интернет-магазин на движке phpshop.ru. Нужно копировать параметры и фотки с яндекс маркета, и вставлять их на сайт. Работа не сложная, но требует определенное время.

100$ за 1000 единиц товара. будет порядка 2х тысяч единиц товара.

14 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SamsonovaM
Мария 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Мария занимается наполнением товаров интернет-магазина! Ответственный и добросовестный работник! Очень доволен результатами) продолжаем сотрудничать.
Наиль - отличный заказчик. Всегда на связи. Оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SamsonovaM
Мария 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад