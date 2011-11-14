Необходимо внести 200 объектов недвижимости в emls.ru. Всю информацию предоставлю. Максимально 5 руб. за один объект. Оплата через Яндекс деньги. Просьба писать сроки и стоимость.
Наполнение интернет-магазина товарами
Интернет-магазин электроники и бытовой техники. Необходимо через админку наполнить его товарами, интернет-магазин на движке phpshop.ru. Нужно копировать параметры и фотки с яндекс маркета, и вставлять их на сайт. Работа не сложная, но требует определенное время.
100$ за 1000 единиц товара. будет порядка 2х тысяч единиц товара.
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