Товары уже есть на сайте. Товаров много. Даю образец, у которого все нужные поля заполнены. с сайта донора требуется 1. Вставить фотки к товарам. 2. Подправить/добавить краткое описание товара. 3. ...
Наполнение товарами. Тепловое оборудование
Добавить в интернет магазин товары из каталога в электронном виде. Тематика Тепловое оборудование, Осушители воздуха
Движок Simpla
Прошу писать цену за позицию, без цены не рассматриваю.
Товаров не много, около 60. Сроки - 5 дней. Через неделю новый каталог 200-300 позиций.
Подробнее в файле. Вопросы в ЛС
Заявки фрилансеров
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