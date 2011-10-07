Требуется контент-менеджер. Обязанности - наполнение сайта с каталогом товарами - внесение описаний и фото в карточки товара. Сайт - http://soffitta.ru/, пример карточки товара - http://soffitta.ru/catalog/canada/aura/hunny-banny-new/jv6208byk.html (до конца не заполнено)

Оплата сдельно.

Примечание - потребуется несколько раз приехать к нам в офис - чтобы сверять инфо на сайте с информацией в физических бумажных каталогах. Офис в Москве.